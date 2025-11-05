Crosetto | ‘servono 30mila militari in più stop operazione strade sicure’
''Abbiamo bisogno di 30mila unità in più, dovremmo arrivare a 200mila. I tedeschi ne hanno 280mila'', ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Crosetto: stop a militari in “Strade sicure”, servono 30mila unità in più nella difesa - X Vai su X
“Difendere l’Europa non è un costo, è un dovere.” Dal palco di Pavia, Crosetto e Masiello parlano chiaro: servono forze pronte, non teorie. Tra geopolitica, tecnologia e sicurezza, la quarta edizione del convegno per il 500° anniversario della Battaglia - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: “Basta con l’operazione Strade Sicure, riportiamo i militari al loro lavoro”. La Russa: “Sbaglia, bisognerebbe aumentarli” - Crosetto: "Basta con l'operazione Strade Sicure, riportiamo i militari al loro lavoro". Segnala blitzquotidiano.it
Crosetto vuole aumentare il personale dell'esercito: "Servono 30mila militari in più, basta con l'operazione strade sicure" - Il ministro Guido Crosetto auspica una vera riforma della Difesa, ritiene inadeguato il limite a 170mila del personale militare e vuole "garanzie a loro tutela". Da today.it
Crosetto: “Servono 30mila unità in più per la difesa” - A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di '5 minuti' su Rai1 in ... Come scrive msn.com