Crosetto | ‘servono 30mila militari in più stop operazione strade sicure’

Imolaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Abbiamo bisogno di 30mila unità in più, dovremmo arrivare a 200mila. I tedeschi ne hanno 280mila'', ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

