Crosetto propone di sospendere Strade Sicure Come funziona l' operazione dell' esercito nelle città italiane

Durante la festa delle forze armate italiane, ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di un possibile passo indietro riguardo l'operazione "Strade Sicure": "è stato uno strumento per avvicinare la popolazione alle Forze armate e viceversa ed ero presente quando nacquero, ero sottosegretario. Ora forse è venuto il momento di tornare indietro". Il ministro vorrebbe infatti sostituire i 6.600 militari impegnati lungo tutto il territorio nazionale con le forze di polizia, così da far tornare i militari al loro "lavoro originario". Non si è fatta attendere la risposta dell'ex ministro della Difesa che istituì l'operazione e che oggi è il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Mi spiace contraddire il mio amico Crosetto ma è risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall'opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra, che ne furono addirittura entusiasti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

