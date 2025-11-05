Crollo Torre dei Conti il verbale di febbraio sulla stabilità | Gravi problematiche

Cinque solai in più, corrispondenti ad altrettanti piani su cui sono stati costruiti degli appartamenti, poi adibiti a uffici comunali. Ecco cosa la medievale Tor de' Conti ha dovuto sopportare negli ultimi 19 anni da quando è stata chiusa, senza che, come si legge sul sito del Comune, da allora «non sia stata più utilizzata né manutenuta». Le condizioni interne della torre, parzialmente crollata lunedì sopra le teste di quattro operai, uno dei quali ha perso la vita, erano state definite «fatiscenti» nel 2022, quando il primo progetto di restauro in quasi vent'anni è stato finanziato dal Pnrr. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crollo Torre dei Conti, il verbale di febbraio sulla stabilità: "Gravi problematiche"

