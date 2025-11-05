Crollo Torre dei Conti fiaccolata per operaio morto Lutto cittadino a Roma

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è lutto cittadino per la morte dell’operaio morto nel crollo della Torre dei conti ai Fori Imperiali. Ieri sera una fiaccolata in suo ricordo Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

crollo torre dei conti fiaccolata per operaio morto lutto cittadino a roma

© Tv2000.it - Crollo Torre dei Conti, fiaccolata per operaio morto. Lutto cittadino a Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

crollo torre conti fiaccolataRoma, fiaccolata per Octay Stroici e i morti sul lavoro dopo il crollo della Torre dei Conti - Dietro questo striscione al Colosseo ha preso l'avvio la fiaccolata dei sindacati ai Fori Imperiali in memoria di Octav Stroici, l'operaio rimasto sepolto dalle macerie nel ... Da tg.la7.it

crollo torre conti fiaccolataOctav Stroici, oggi a Roma lutto cittadino per l'operaio morto nel crollo della torre dei Conti - Oggi a Roma proclamato il lutto cittadino per Octay Stroici morto in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti. Scrive rainews.it

crollo torre conti fiaccolataRoma commossa per Octav Stroici: fiaccolata e lutto cittadino dopo il crollo della Torre dei Conti - Fiaccolata di cordoglio e lutto cittadino per l’operaio Octav Stroici: Roma riflette sulla sicurezza nei cantieri. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Fiaccolata