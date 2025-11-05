Crollo Torre dei Conti fiaccolata per operaio morto Lutto cittadino a Roma
A Roma è lutto cittadino per la morte dell’operaio morto nel crollo della Torre dei conti ai Fori Imperiali. Ieri sera una fiaccolata in suo ricordo Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
