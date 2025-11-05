Crollo della Torre dei Conti perché fu bloccato il monitoraggio
AGI - "Risulta che prima dell'avvio di tali procedure la Torre dei Conti fosse oggetto di monitoraggio statico strutturale periodico, poi interrotto nonostante le relazioni tecniche raccomandassero la prosecuzione del controllo per prevenire i rischi di cedimento. Secondo informazioni attendibili, i tecnici incaricati di tale monitoraggio sarebbero stati diffidati dal rendere pubbliche le relazioni. Dalle determine dirigenziali finora pubblicate non emergono riferimenti a tale attività di monitoraggio, né si evince un raccordo tra il sistema di controllo statico precedente e gli affidamenti del PNRR in corso". 🔗 Leggi su Agi.it
