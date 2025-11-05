Crollo a Roma sospetti sull’idoneità dei lavori
La Procura acquisisce gli atti relativi alla società restauratrice per accertarne i requisiti e l’adeguatezza dell’operato. L’archeologo Carandini: «Incompetenza tecnica, il ministero dovrebbe sollevare il Comune dalla gestione dei monumenti». 🔗 Leggi su Laverita.info
Crollo della Torre dei Conti, la Procura di Roma procede per omicidio colposo. Il cantiere è sotto sequestro, si valuta anche l'ipotesi dell'abbattimento
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l'operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog
Crollo ai Fori, i sospetti sul solaio: "Tolti i puntelli" - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Crollo ai Fori, i sospetti sul solaio: "Tolti i puntelli"" pubblicato il 4 Novembre 2025 a firma di Vincenzo Bisbiglia
Roma, crolla parte del tetto del carcere Regina Coeli: nessun ferito - Grande spavento ma nessun ferito nel carcere di Regina Coeli, a Roma, dove è crollata una porzione del tetto.