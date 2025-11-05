Crollo a Roma sospetti sull’idoneità dei lavori

La Procura acquisisce gli atti relativi alla società restauratrice per accertarne i requisiti e l'adeguatezza dell'operato. L'archeologo Carandini: «Incompetenza tecnica, il ministero dovrebbe sollevare il Comune dalla gestione dei monumenti».

