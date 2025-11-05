Cristina Plevani le sue opinioni sui concorrenti del Grande Fratello

Cristina Plevani si espone sul Grande Fratello: parole forti sui concorrenti, ecco le dichiarazioni della nota opinionista. Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, torna a far parlare di sé. Da settembre affianca Simona Ventura in studio in qualità di opinionista insieme ad Ascanio e Floriana. La sua esperienza come prima vincitrice le ha dato un punto di vista privilegiato, e Cristina non esita a commentare dinamiche, comportamenti e strategie dei concorrenti attuali. Leggi anche Sanremo 2026: l’idea Carlo Conti sulla co?conduttrice? Cosa emerge Nelle ultime ore Cristina attraverso il suo profilo Instagram è tornata ad esporsi sui protagonisti di questa nuova edizione, da Valentina e Domenico, fino ad arrivare ad Anita e Jonas. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cristina Plevani, le sue opinioni sui concorrenti del Grande Fratello

