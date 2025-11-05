Cristiani d’Africa senza Avvenire Vescovi ciechi sulla strage in Nigeria

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il quotidiano cattolico, la denuncia di Trump sarebbe solo un pretesto per indebolire l’ascesa del Paese: «Come la droga per invadere il Venezuela». Eppure i religiosi in missione hanno parlato di attacchi mirati. 🔗 Leggi su Laverita.info

cristiani d8217africa senza avvenire vescovi ciechi sulla strage in nigeria

© Laverita.info - Cristiani d’Africa senza «Avvenire». Vescovi ciechi sulla strage in Nigeria

Leggi anche questi approfondimenti

Acs, per cristiani in Israele violenze senza precedenti - "I cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiani D8217africa Senza Avvenire