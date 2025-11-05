Cristiani d’Africa senza Avvenire Vescovi ciechi sulla strage in Nigeria

Per il quotidiano cattolico, la denuncia di Trump sarebbe solo un pretesto per indebolire l’ascesa del Paese: «Come la droga per invadere il Venezuela». Eppure i religiosi in missione hanno parlato di attacchi mirati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cristiani d’Africa senza «Avvenire». Vescovi ciechi sulla strage in Nigeria

Ora Trump vuole difendere i cristiani in Africa, ma non in Cina (nonostante le continue persecuzioni)

In Italia si comincia finalmente a parlare delle decine di migliaia di cristiani uccisi ogni anno in Africa — e non solo — vittime di milizie islamiste ma anche di un silenzio assordante. Solo in Nigeria, negli ultimi anni, oltre 52.000 cristiani sono stati massacrati.

Acs, per cristiani in Israele violenze senza precedenti - "I cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali".