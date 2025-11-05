Cristante giura amore alla Roma | Pronto a rinnovare il contratto Con Gasperini puntiamo in alto

Leader onnipresente e interprete affidabile per chiunque sia passato per Roma negli ultimi sei anni. Ma, soprattutto, da qualche tempo anche capitano della Roma. Bryan Cristante si racconta a Il Tempo tra il desiderio di continuare un viaggio ancora lungo da vivere e le ambizioni ritrovate con il maestro Gasperini. Benedetto da De Rossi e sempre in campo con tutti, anche quando talvolta nei campetti estivi il suo nome non figura tra i titolari. Il centrocampista azzurro sa certamente come ripartire dopo il ko di San Siro. La sfida contro il Milan ha lasciato tanti rimpianti, tra il bel gioco espresso e le occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

