Cristante giura amore alla Roma | Pronto a rinnovare il contratto Con Gasperini puntiamo in alto
Leader onnipresente e interprete affidabile per chiunque sia passato per Roma negli ultimi sei anni. Ma, soprattutto, da qualche tempo anche capitano della Roma. Bryan Cristante si racconta a Il Tempo tra il desiderio di continuare un viaggio ancora lungo da vivere e le ambizioni ritrovate con il maestro Gasperini. Benedetto da De Rossi e sempre in campo con tutti, anche quando talvolta nei campetti estivi il suo nome non figura tra i titolari. Il centrocampista azzurro sa certamente come ripartire dopo il ko di San Siro. La sfida contro il Milan ha lasciato tanti rimpianti, tra il bel gioco espresso e le occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
AS Roma Il Diavolo tentatore Da Ferguson a Bailey, passando per Cristante e Dovbyk, emozioni e colpi di scena. Poi d’improvviso quel silenzio tra noi e quello sguardo strano... alla classifica e a San Siro" (GETTY IMAGES) ( Federico Vecchio )IL ROMANISTA - facebook.com Vai su Facebook
Bryan Cristante può lasciare la Roma - Il centrocampista con oltre 300 presenze in giallorosso piace tanto al Como e il club capitolino non sembra intenzionato a trattenerlo. Lo riporta romatoday.it
Gli esperimenti e le posizioni di Dybala e Cristante: i segreti della Roma di Gasperini - Conservare il primo posto domani contro il Parma in attesa dello scontro diretto del 2 novembre a San Siro contro il Milan: è questo l’obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini, domenica tor ... Secondo tuttosport.com
Roma, rebus Cristante: anche lui è in bilico, i club interessati - Ogni estate, il numero 4 sembra partire in sordina, relegato in panchina nei campetti, ma puntualmente si guadagna il posto da titolare con prestazioni solide ... Lo riporta corrieredellosport.it