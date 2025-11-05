Crisi del gol | Così anche i playoff sono a rischio

Il Napoli rallenta ancora e la Champions adesso fa paura. Dopo il secondo 0-0 consecutivo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Crisi del gol: “Così anche i playoff sono a rischio”

Telesveva. . +++"VIAGGIO" NELLA CRISI DEL CERIGNOLA: CHI SONO I RESPONSABILI? - MONOPOLI E VOLPE SI GODONO IL MOMENTO D'ORO: BIANCOVERDI I MIGLIORI DI PUGLIA IN SERIE C – SINGOLARE INIZIATIVA A FOGGIA: LO "ZACCHERIA" - facebook.com Vai su Facebook

Doppio Retegui, gol di Mancini e parate di Donnarumma: l'Italia batte Israele. Siamo almeno ai playoff - A meno di un impensabile miracolo dell'Estonia sul campo della Norvegia a novembre (pareggio o vittoria della formazione di Henn) e di altri sei punti degli azzurri contro Moldova e Norvegia, ci ... Come scrive gazzetta.it

Ingenuità sui gol, crisi di identità: le spine della Juve dopo il ko con il Como - Quella di Tudor è entrata in una nuova crisi di identità in cui si discute ancora su come si deve marcare sui calcio da fermo. Segnala rainews.it

Italia, l’imperativo di Gattuso a partire da stasera contro Israele: tornare a difendere - A vederli in piedi in panchina, ognuno dei tre calato nel proprio ruolo, l’idea di Italia che subito viene in mente è quella di una squadra che difendeva come se da un gol in più (o in meno) ... Scrive corriere.it