L’Istat ha diffuso i dati sul commercio al dettaglio per settembre 2025. Rispetto ad agosto il valore e il volume dei prodotti venduti in Italia è calato dello 0,5%, con flessioni piuttosto uniformi sia tra gli alimentari sia tra i beni non alimentari. I dati annuali calcolati sul trimestre mostrano una sostanziale stagnazione. Tra i settori più in difficoltà ci sono i comprati della moda, con calzature e abbigliamento sul fondo della classifica. Crescono invece i prodotti per la cura della persona, i farmaci e la telefonia. Cala il commercio al dettaglio a settembre. A settembre 2025 le vendite al dettaglio hanno registrato un calo in tutta Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Crisi del commercio al dettaglio in Italia, neanche la moda si salva adesso