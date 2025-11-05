Crisi climatica lo storico Tecchiati | Le società preistoriche avevano un legame fisico con la Natura che noi abbiamo perso

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Lo scollamento tra la cultura e la natura è del tutto recente, almeno in senso relativo. È un portato di ascendenza platonica, poi giudaico-cristiana. Ma nelle società preistoriche si intuisce un legame profondo con il mondo fisico e reale, per cui una vera dicotomia tra uomo e natura non sembra essere esistito”. Umberto Tecchiati, archeologo ed ecologo della preistoria, è professore presso il Dipartimento di Beni Culturali e ambientali dell’Università di Milano. Autore del manuale Ecologia preistorica (UTET), interverrà con Cristina Miedico e Chiara Boracchi, il prossimo 11 novembre, a Bookcity Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

crisi climatica lo storico tecchiati le societ224 preistoriche avevano un legame fisico con la natura che noi abbiamo perso

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, lo storico Tecchiati: “Le società preistoriche avevano un legame fisico con la Natura, che noi abbiamo perso”

Scopri altri approfondimenti

Meno cibo e sempre più caro: così la crisi climatica minaccia la sicurezza alimentare europea - Una data importante per ricordarci come la crisi climatica stia purtroppo mettendo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

crisi climatica storico tecchiatiLa crisi climatica uccide milioni di persone, l'inazione si paga con la vita - Il nono rapporto annuale del "Lancet Countdown" lancia un allarme drammatico: la dipendenza dai combustibili fossili minaccia la salute globale a livelli "senza precedenti". Scrive msn.com

Crisi climatica e salute, Paolo Vineis: «Carenza di cibo e scarsa qualità di quello che mangiamo sono i prossimi pericoli» - Così ha liquidato una delle questioni più urgenti dei nostri tempi il presidente Usa Donald Trump nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Crisi Climatica Storico Tecchiati