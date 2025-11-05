Crisi climatica lo storico Tecchiati | Le società preistoriche avevano un legame fisico con la Natura che noi abbiamo perso
“Lo scollamento tra la cultura e la natura è del tutto recente, almeno in senso relativo. È un portato di ascendenza platonica, poi giudaico-cristiana. Ma nelle società preistoriche si intuisce un legame profondo con il mondo fisico e reale, per cui una vera dicotomia tra uomo e natura non sembra essere esistito”. Umberto Tecchiati, archeologo ed ecologo della preistoria, è professore presso il Dipartimento di Beni Culturali e ambientali dell’Università di Milano. Autore del manuale Ecologia preistorica (UTET), interverrà con Cristina Miedico e Chiara Boracchi, il prossimo 11 novembre, a Bookcity Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
