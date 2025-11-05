Crisi caro materiali e blocco compensazioni | aziende edili in grave pericolo
BRINDISI - Ance Brindisi esprime forte preoccupazione per l’assenza, nella manovra di bilancio 2026, di misure di sostegno per contrastare il caro materiali e per l’introduzione del divieto di compensazione dei crediti d’imposta con contributi Inps e premi Inail a partire dal 1° luglio 2026.Una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
ANCE Brindisi: “Crisi industriale, caro materiali e blocco delle compensazioni rischiano di mettere in ginocchio il settore delle costruzioni locale” - ANCE Brindisi esprime forte preoccupazione per l’assenza, nella manovra di bilancio 2026, di misure di sostegno per contrastare il caro materiali e per l’in ... brundisium.net scrive