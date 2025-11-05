Crisi Abc la sindaca richiama al rispetto delle regole di coalizione
Rispetto delle regole di coalizione; altrimenti, ne trarrà le dovute conseguenze. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, lo ha detto chiaramente a tutti (o quasi) i partiti della sua maggioranza di governo cittadino, nella riunione da lei stessa convocata per chiarimenti, dopo quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
