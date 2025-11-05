Criptovalute e tasse | Bit2Me semplifica la dichiarazione fiscale con nuovi strumenti digitali avanzati
La dichiarazione dei redditi legata alle criptovalute è diventata un tema sempre più complesso e rilevante per investitori e operatori del settore in Italia. Le recenti modifiche normative hanno reso necessario adottare un approccio più attento e preciso nella gestione fiscale degli asset digitali, introducendo nuove regole che richiedono consapevolezza e supporto specializzato. In questo contesto, Bit2Me si distingue come un aiuto e un supporto per chiunque debba affrontare la sfida di dichiarare correttamente e puntualmente i propri beni in criptovalute. Dal 1° gennaio 2025, le normative fiscali italiane hanno subito modifiche significative: è stata eliminata la soglia di esenzione che consentiva di non pagare tasse sulle plusvalenze fino a 2. 🔗 Leggi su Newsagent.it
