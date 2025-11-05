Credo nel territorio storica commerciante di Giugliano festeggia con un regalo per tutti
Continuare a credere nel proprio territorio, è questa la missione di Anna Pirozzi, storica commerciante di via Roma a Giugliano che a distanza di un anno dall’inaugurazione della nuova sede di Boutique Pirozzi, festeggia con un regalo non solo per le sue clienti, ma per tutto il popolo di giuglianese. Stile a trecentosessanta gradi grazie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
