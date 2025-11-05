Crediti fiscali | occorre chiarezza | cosa dice Elenora Siddi CEO Golden Lynx
In Italia c’è una parola che le aziende temono quasi quanto il Fisco, che invece deve essere amico. In Italia c’è una parola che le aziende temono quasi quanto il Fisco, che invece deve essere amico. La parola tanto temuta é “pregiudizievole”, che ha un impatto importante su un’azienda: basta una segnalazione nei registri CRIF o Cerved per bloccare l’accesso ai finanziamenti, chiudere le porte delle banche e impedire le operazioni di cessione crediti. Anche se l’azienda ha crediti d’imposta da milioni, con una posizione finanziaria compromessa nessuno li comprerà. Perché la affidabilità finanziaria è l’unico vero passaporto per le banche. 🔗 Leggi su 361magazine.com
