Crediti fiscali | occorre chiarezza | cosa dice Elenora Siddi CEO Golden Lynx

361magazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia c’è una parola che le aziende temono quasi quanto il Fisco, che invece deve essere amico. In Italia c’è una parola che le aziende temono quasi quanto il Fisco, che invece deve essere amico. La parola tanto temuta é “pregiudizievole”, che ha un impatto importante su un’azienda: basta una segnalazione nei registri CRIF o Cerved per bloccare l’accesso ai finanziamenti, chiudere le porte delle banche e impedire le operazioni di cessione crediti. Anche se l’azienda ha crediti d’imposta da milioni, con una posizione finanziaria compromessa nessuno li comprerà. Perché la affidabilità finanziaria è l’unico vero passaporto per le banche. 🔗 Leggi su 361magazine.com

crediti fiscali occorre chiarezza cosa dice elenora siddi ceo golden lynx

© 361magazine.com - “Crediti fiscali: occorre chiarezza”: cosa dice Elenora Siddi, CEO Golden Lynx

Leggi anche questi approfondimenti

crediti fiscali occorre chiarezza"Crediti fiscali: occorre chiarezza": cosa dice Elenora Siddi, CEO Golden Lynx - " Noi strutturiamo operazioni personalizzate e seguiamo ogni azienda lungo tutto il percorso, anche nei momenti più delicati. Lo riporta affaritaliani.it

crediti fiscali occorre chiarezzaManovra: Confapi, tornare a compensazione crediti,rischi per pmi - "Occorre introdurre alcune modifiche e chiarimenti al provvedimento, altrimenti il settore delle costruzioni rischia di essere fortemente penalizzato. ansa.it scrive

crediti fiscali occorre chiarezzaManovra, ASSOTIR: "Sui crediti di imposta innescata una bomba fiscale per i trasportatori?" - Donati: "Occorre chiarire immediatamente se il divieto di compensare i crediti di imposta riguarda anche le accise del gasolio. Riporta teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Crediti Fiscali Occorre Chiarezza