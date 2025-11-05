Creare una mente amica - Evento sui Colli Euganei

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuoi migliorare il tuo benessere emozionale in un contesto rilassante e naturale? Vuoi emozionarti, meravigliarti e sorprenderti? «Unisciti a noi per un’esperienza unica sui Colli euganei, in provincia di Padova, dedicata alla gestione delle proprie emozioni. Durante la camminata, approfondiremo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

creare mente amica eventoUn’esperienza di benessere e crescita interiore: creare una mente amica sui Colli Euganei - Vuoi migliorare il tuo benessere emozionale in un contesto rilassante e naturale? Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Creare Mente Amica Evento