Covid in Toscana | morto un uomo a Livorno nell’ultima settimana e 66 nuovi casi 44 i ricoverati 3 in terapia intensiva

Firenzepost.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si registra un decesso per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (29 ottobre-5 novembre 2025). Si tratta di un uomo di 79 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

