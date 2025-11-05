Covid ex governatore del Tirolo si scusa per l’obbligo vaccinale | Mi dispiace

Nel Tirolo c’è chi chiede scusa per aver introdotto l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid L’ex governatore Günther Platter ha fatto autocritica durante la cerimonia di consegna dell’Anello d’Onore a Innsbruck. Secondo quanto riportato dal Tiroler Tageszeitung, nel suo discorso di ringraziamento per la massima onorificenza del Land austriaco, Platter ha ammesso «errori politici» commessi.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Covid, ex governatore del Tirolo si scusa per l’obbligo vaccinale: «Mi dispiace»

