Così si può sconfiggere Trump | il discorso del neo sindaco di New York Mamdani – Video
“Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere”. È uno dei passaggi del discorso di Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York, dopo il successo elettorale. In precedenza il nuovo primo cittadino della Grande Mela aveva dichiarato: “Il sole potrebbe essere tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, ‘vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ANSA.it. . Mamdani eletto sindaco: "New York mostra come sconfiggere Trump". Le sue prime parole: "Insieme daremo inizio ad una generazione di cambiamento". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il voto nella Grande Mela. Zohran Mamdani,34 anni, origini musulmane,è il nuovo sindaco di New York,i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey. “Comincia una nuova epoca. "Ny mostra come si puo' sconfiggere Trump". Lui:”Non c’ero io sulla scheda e - X Vai su X