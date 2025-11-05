Così si può sconfiggere Trump | il discorso del neo sindaco di New York Mamdani – Video

“Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere”. È uno dei passaggi del discorso di Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York, dopo il successo elettorale. In precedenza il nuovo primo cittadino della Grande Mela aveva dichiarato: “Il sole potrebbe essere tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, ‘vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

