Così nei posti di lavoro si sprecano i talenti migliori
In una nota intervista, il cestista statunitense Kobe Bryant chiariva un principio semplice: la differenza di livello, nel tempo, non dipende solo dal talento, ma dalla sua applicazione nel tempo. Bryant raccontava che, mentre la maggior parte dei giocatori si allenava due volte al giorno, lui programmava invece quattro sessioni svegliandosi molto presto al mattino. In una singola giornata lo scarto è minimo, ma in anni di continuità diventa uno scarto irrecuperabile. Non è un fatto emotivo o motivazionale. È matematica applicata al tempo. L’ecosistema delle organizzazioni, purtroppo, non è assimilabile al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Argomenti simili trattati di recente
6 posti di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'ASREM - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Un milione di posti di lavoro in più in 1000 giorni" - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina ha partecipato al Congresso nazionale della Cisl al Palazzo dei Congressi. Lo riporta ilgiornale.it
In Veneto oltre 74mila posti di lavoro in più nei primi sei mesi del 2025 - Questo farebbe pensare la chiusura al mese di giugno che cresce meno degli anni passati in particolare per le donne. Secondo rainews.it