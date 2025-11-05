Così il Mirassol Futebol Clube è riuscito a trasformare 2,3 milioni in una garanzia di futuro
C’è un’ombra che taglia l’entroterra paulista, tra i campi di canna da zucchero e le arterie industriali: la BR-153. All’alba, quando la nebbia si solleva leggera, appare un cartello verde: Mirasso. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Così il Mirassol Futebol Clube è riuscito a trasformare 2,3 milioni in una garanzia di futuro - Investendo in un centro di allenamento all'avanguardia i soldi del premio di formazione di Luiz Araújo (passato dal San Paulo al Lille), la piccola società dell'entroterra paulista è riuscita a trovar ... Secondo ilfoglio.it
Il Mirassol Futebol Clube entra nella storia! Il tecnico è un ex Reggina - 0 il Chapecoense nell’ultima giornata della Serie B brasiliana, il club ha conquistato la ... Si legge su citynow.it