Così il Duse si trasforma nel castello del Rocky Horror Show
? al Teatro Duse la prima italiana del nuovo tour di The Rocky Horror Show: il leggendario musical di Richard O’Brien che non ha bisogno di presentazioni, visto anche che il film compie 50 anni nel 2025 e abbiamo in programmazione anche la sua nuova versione, andrà in scena sul palco di via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
