‘Così fan tutte’ tra cuore e ragione | Carsen e il reality show illuminista

Milano, 5 novembre 2025 – Lo ritengo il c apolavoro del teatro mozartiano, il “Così fan tutte“ che chiude la presente stagione scaligera: titolo purtuttavia tra meno amati dal pubblico. Nessuno ha mai negato la bellezza quasi metafisica di talune sue pagine musicali, ma molti restano perplessi da una vicenda che ruota attorno alla scommessa che due giovanotti fanno con un vecchio filosofo circa la fedeltà delle rispettive amanti, messa alla prova – con esito nefasto – dal corteggiamento che ciascuno, sotto mentite spoglie, fa all’altra con l’aiuto prezzolato della cinica e scafata servetta di entrambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Così fan tutte’ tra cuore e ragione: Carsen e il reality show illuminista

