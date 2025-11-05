Cos’hanno in comune Mamdani e Trump e perché il nuovo sindaco di New York è il peggiore incubo del presidente

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si presenta come l'antitesi di Donald Trump ma ha anche molte cose in comune con il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una «lotta comune» Mamdani al fianco della New York nera Il candidato sindaco insieme al reverendo Al Sharpton a Harlem e poi dalla procuratrice James, incriminata da Donald Trump Giovanna Branca - X Vai su X

New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», con madre indiana e padre dell’Uganda, dove é nato. Sbaraglia l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato an - facebook.com Vai su Facebook

“Mamdani sindaco di New York? Ci sono cose su cui non sono d’accordo. Mi preoccupa Trump se la democrazia per lui non va bene, reagisce in maniera forte”: così Joe ... - L'imprenditore commenta l'elezione di Mamdani a sindaco di New York e condivide timori sulla possibile reazione di Trump ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Mamdani nuovo sindaco di New York (il primo musulmano). Trump: «Abbiamo perso perché non ero sulla scheda» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Secondo ilmessaggero.it

Il primo messaggio di Mamdani: "Non mi farò intimidire da Trump" - Il primo giorno da sindaco di New York eletto e' cominciato per Zohran Mamdani con un messaggio chiaro a Donald Trump: "Non mi faro' ... iltempo.it scrive