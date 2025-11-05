Cose che succedono la notte | le riprese del nuovo film di Scorsese previste per l’inizio del 2026

Secondo le recenti indiscrezioni, Martin Scorsese avrebbe scelto il suo prossimo progetto: un adattamento del romanzo “ Cose che succedono la notte ” di Francis Steegmuller, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel cast. La conferma non è ancora ufficiale, anche in considerazione dei numerosi progetti che il regista ha sviluppato negli ultimi anni e che non hanno raggiunto la fase produttiva. Tuttavia, durante il tour promozionale del film Die My Love di Lynne Ramsay, Lawrence ha lasciato intendere che il progetto sia effettivamente in via di definizione, come riportato da IndieWire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it