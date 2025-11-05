Cosa significa quando le cornacchie gracchiano | perché lo fanno e cosa vogliono comunicare
Il gracchiare delle cornacchie è molto più di un verso "sinistro". È un linguaggio complesso che questi uccelli utilizzano per riconoscersi, chiamare a raccolta gli "amici", per "raccontare" ciò che sta accadendo intorno a loro e comunicare tantissime altre informazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quando anche i gatti non sfuggono alla finanza: il “rimbalzo del gatto morto” descrive quei brevi, illusori rialzi di Borsa che arrivano dopo un tonfo epocale. Cosa significa davvero (e perché il nome è così macabro)? ? https://shorturl.at/Fa0tw Torna Focu - facebook.com Vai su Facebook