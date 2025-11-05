Cosa significa per gli Stati Uniti la vittoria di Mamdani

Il futuro sindaco di New York dovrà governare una città difficile e fare i conti con l’aperta ostilità del presidente Donald Trump. Ma potrebbe dare il via a una riscossa dei democratici. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

