Cosa significa la vittoria di Zohran Mamdani per gli Stati Uniti

Il futuro sindaco di New York dovrà governare una città difficile e fare i conti con l’aperta ostilità del presidente Donald Trump. Ma potrebbe dare il via a una riscossa dei democratici. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cosa significa la vittoria di Zohran Mamdani per gli Stati Uniti

Leggi anche questi approfondimenti

Quando anche i gatti non sfuggono alla finanza: il “rimbalzo del gatto morto” descrive quei brevi, illusori rialzi di Borsa che arrivano dopo un tonfo epocale. Cosa significa davvero (e perché il nome è così macabro)? ? https://shorturl.at/Fa0tw Torna Focu - facebook.com Vai su Facebook

Cosa significa la vittoria di Zohran Mamdani per gli Stati Uniti - Il futuro sindaco di New York dovrà governare una città difficile e fare i conti con l’aperta ostilità del presidente Donald Trump. Come scrive internazionale.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... vogue.it scrive

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Scrive vanityfair.it