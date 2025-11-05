Cosa rischia Sempio… Garlasco Garofano non ha dubbi | gira tutto intorno all’impronta 33

Nuovo capitolo nel lungo e complesso caso di Garlasco, che dopo quasi vent’anni continua a tenere banco nei talk televisivi e nelle aule giudiziarie. Ospite questa mattina, mercoledì 5 novembre, a “Storie Italiane” su Rai1, il generale Luciano Garofano — ex comandante dei Ris di Parma — ha voluto chiarire alcuni passaggi fondamentali del suo operato come consulente nel procedimento che vede indagato Andrea Sempio. Un intervento acceso, nato dopo le recenti dichiarazioni dell’avvocato De Rensis, che in una precedente puntata della trasmissione condotta da Eleonora Daniele aveva definito Garofano «ingenuo» per non aver verificato la legittimità della documentazione genetica ricevuta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

