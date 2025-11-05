Cosa ha detto Alessandro Basciano durante l' interrogatorio col pm

Si è difeso per cinque ore sostenendo di non aver mai usato violenza fisica, né fatto minacce, Alessandro Basciano, indagato per stalking dell'ex compagna Sophie Codegoni.Interrogato nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre dal pubblico ministero di Milano Antonio Pansa, il deejay ha riempito 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Claudia Gerini, la bordata (inaspettata) contro Samira Lui: cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ha detto Alessandro Basciano durante l'interrogatorio col pm - Interrogato nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre dal pubblico ministero di Milano Antonio Pansa, il deejay ha riempito 21 pagine di trascrizioni sintetiche, depositato video, fornito il nome di ... Da milanotoday.it

Ricordate Pinuccia di Uomini e Donne? Rivelazioni sul programma/ Da Alessandro alla De Filippi, cosa ha detto - Pinuccia, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha parlato nuovamente del programma svelando dettagli su Maria De Filippi e Alessandro. Scrive ilsussidiario.net

Lazio, Basic ormai è una bandiera. Sentite cosa ha detto quel grande ex - Lazio, Matri elogia Sarri e Basic: «Un esempio di rinascita e di gruppo» L’ex attaccante Alessandro Matri, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo della Lazio contro la Juventus, ha espresso ... Si legge su lazionews24.com