Cosa c' è dietro la chiusura dello storico Elettromarket e cosa succede ora in via Vittorio Veneto

Si abbassa la saracinesca su un'altra storica attività nella città di Arezzo. Dopo oltre mezzo secolo, per l'esattezza a 54 anni dalla sua apertura nel lontano 1971, Elettromarket chiude i battenti. Situata da sempre nella zona Belvedere in via Vittorio Veneto e fondata da Sergio Magnanini, unico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

