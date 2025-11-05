Cortona ecco le feste dell’olio nuovo | sei appuntamenti verso la finale di Eleiva Cortonensis

Il territorio comunale di Cortona è attraversato da un programma di feste che celebrano l’olio nuovo. Grazie all’impegno di proloco e associazioni di zona è stato pubblicato il programma 2025 delle iniziative legate ad «Eleiva cortonensis», il concorso fra i migliori oli prodotti nella città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it