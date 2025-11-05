Cortona e la Grande Guerra - Il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto mondiale il libro

Arezzo, 5 novembre 2025 – In occasione della ricorrenza del 107° Anniversario della Vittoria, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Sezione di Arezzo dell' Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia organizza in Cortona Domenica 9 Novembre p.v., con il Patrocinio del Comune di Cortona, in collaborazione con la Fondazione cortonese "Nicodemo Settembrini", l'Istituto del Nastro Azzurro, Federazione Provinciale di Arezzo e Siena, la Sezione di Cortona Prov.le. Arezzo dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia e con la partecipazione dei Lions Club Cortona Valdichiana Host, Cortona Corito Clanis, Lucignano e Val d'Esse, due eventi per commemorare e ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale, per riflettere sul significato dell'Unità Nazionale e per attestare la nostra vicinanza alle Forze Armate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Cortona e la Grande Guerra - Il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto mondiale", il libro

