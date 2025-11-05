Cortona al via le feste dell’olio nuovo | sei eventi verso la finale di Eleiva Cortonensis
Prende il via il calendario 2025 delle feste dedicate all’olio nuovo, promosso dalle proloco e dalle associazioni del territorio nell’ambito del concorso “Eleiva Cortonensis”, riservato ai migliori oli prodotti nell’area cortonese. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 novembre con la 26ª edizione della “Bruschetta farnetese”, organizzata dalla Proloco di Farneta con la collaborazione del Museo Paleontologico, che per l’occasione rimarrà aperto. Prevista una “merenda preistorica” con degustazione di olio nuovo, oltre al raduno di auto d’epoca del gruppo “I ragazzi della ruggine” alle ore 16. 🔗 Leggi su Lortica.it
