Corteo per Unità e Forze armate Proteste di pacifisti e antagonisti

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ma non per tutti. Ieri mattijna in piazza Trento e Trieste la consueta cerimonia organizzata dal Comune di Monza in collaborazione con la Prefettura, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni Combattentistiche di Monza e Brianza e di Assoarma. Dopo la messa alle 9 al cimitero e la deposizione delle corone al Campo dei Caduti di tutte le guerre, è partito il corteo accompagnato dalla banda che, dal Ponte dei Leoni, ha raggiunto il monumento ai Caduti in piazza Trento e Trieste. Davanti al pubblico e ai rappresentanti delle istituzioni,, il sindaco Paolo Pilotto ha ricordato il significato profondo del 4 Novembre, puntando sui temi della pace e del dialogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo per Unità e Forze armate. Proteste di pacifisti e antagonisti

