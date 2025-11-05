Corso Europa chiusura temporanea per lavori tra via Gorra e via Rigolli

Dalle ore 7.30 di sabato 8 novembre alle 17.30 di mercoledì 12, il tratto di corso Europa tra la rotatoria all'altezza di via Gorra - via Goitre e la rotatoria di tra via Rigolli e via Boselli sarà chiuso al traffico, così come la corrispondente pista ciclopedonale, per consentire l'esecuzione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

