Corso Europa chiusura temporanea per lavori tra via Gorra e via Rigolli

Ilpiacenza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle ore 7.30 di sabato 8 novembre alle 17.30 di mercoledì 12, il tratto di corso Europa tra la rotatoria all'altezza di via Gorra - via Goitre e la rotatoria di tra via Rigolli e via Boselli sarà chiuso al traffico, così come la corrispondente pista ciclopedonale, per consentire l'esecuzione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavori in Corso Europa, chiude per cinque giorni il tratto tra via Gorra e via Rigolli - 30 di mercoledì 12, il tratto di corso Europa tra la rotatoria all'altezza ... Riporta piacenzasera.it

Corso Europa, al via i lavori: scattano deviazioni e sensi unici - Sono ripresi i lavori lungo corso Europa: dopo oltre un anno di stop per problematiche insorte con la precedente impresa, ecco che nei giorni scorsi il cantiere è stato riattivato. Segnala bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Corso Europa Chiusura Temporanea