Corsi di ballo romagnolo e l' immancabile piadina Bellaria torna protagonista alla Fiera di Colmar

Riminitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno Bellaria Igea Marina sarà protagonista al Salone Internazionale del Turismo e viaggi di Colmar, giunto alla sua 40esima edizione. La Fiera si terrà nella città alsaziana, in Francia, nel weekend dal 7 al 9 novembre. Fondazione Verdeblu curerà sia gli spazi della propria città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

