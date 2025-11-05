Corsi di ballo romagnolo e l' immancabile piadina Bellaria torna protagonista alla Fiera di Colmar
Anche quest’anno Bellaria Igea Marina sarà protagonista al Salone Internazionale del Turismo e viaggi di Colmar, giunto alla sua 40esima edizione. La Fiera si terrà nella città alsaziana, in Francia, nel weekend dal 7 al 9 novembre. Fondazione Verdeblu curerà sia gli spazi della propria città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
