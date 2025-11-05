Corruzione il segretario regionale della Dc | Fiducia in Cuffaro nel nostro partito persone perbene
"La Democrazia Cristiana è oggi un partito composto da donne e uomini perbene, che credono nei valori della solidarietà, della legalità e dell'impegno per il bene comune". Il giorno dopo il nuovo terremoto giudiziario e politico che investe la Sicilia e che coinvolge, tra gli altri Totò Cuffaro e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
servizio di Giorgio Ruta/Tg2 Sono state effettuate questa mattina le perquisizioni nell'appartamento dell'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, ora segretario nazionale della Dc, in merito all'inchiesta per corruzione su presunti appalti pilota - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione, con Cuffaro e Romano altri indagati. Da Schifani ‘massima attenzione’ - L'inchiesta sugli appalti truccati che ha investito il leader della DC Totò Cuffaro, porta con sè una scia di nomine e 'controlli' nella Sanità siciliana. Lo riporta itacanotizie.it
Corruzione, il deputato della DC Carmelo Pace si autosospende dall’Antimafia. Le accuse - Per i pm è un elemento di spicco del comitato d'affari guidato da Totò Cuffaro. Come scrive meridionews.it
Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per corruzione: chiesti i domiciliari - Sono 18 gli indagati, nell’inchiesta anche il parlamentare Saverio Romano (Noi Moderati), il deputato regionale Carmelo Pace e l’ex manager dell’ospedale Villa Sofia di Palermo ... Riporta quotidiano.net