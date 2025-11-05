Corona d’allora al monumento dei Caduti in viale Mazzoni

Ieri pomeriggio si è svolta a Cesena la tradizionale cerimonia per il giorno dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze armate in viale Mazzoni, di fronte al Monumento dei Caduti con il sindaco Enzo Lattuca e il consigliere della Provincia Forlì-Cesena Enrico Castagni che hanno deposto una corona d’alloro. A seguire, il sindaco ha letto il messaggio scritto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il 4 novembre segna la data in cui l’armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva insanguinato l’Europa, con il coronamento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corona d’allora al monumento dei Caduti in viale Mazzoni

