“Mai i nostri giovani hanno impedito ad altri di parlare in scuole o università. Mai hanno aggredito agenti o, che io sappia, avversari politici. Sono solo episodi di folklore neofascista sbagliati e utili solo ai nostri avversari”. È la risposta del presidente del Senato Ignazio La Russa a una domanda di Repubblica su quanto avvenuto nella sede di Fdi di Parma, dove il 28 ottobre scorso sono stati registrati cori fasciti. Il riferimento di La Russa è alla contestazione che aveva interessato il parlamentare Emanuele Fiano a Venezia qualche giorno fa. La Russa – nell’intervista – rivendica come il partito sia pure subito intervenuto: “Lì sono stati commissariati prima che la notizia venisse alla luce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cori fascisti nella sede Fdi a Parma, La Russa: "Episodi di folklore". E cita Almirante