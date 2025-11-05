Cori fascisti nella sede Fdi a Parma La Russa | Episodi di folklore E cita Almirante

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mai i nostri giovani hanno impedito ad altri di parlare in scuole o università. Mai hanno aggredito agenti o, che io sappia, avversari politici. Sono solo episodi di folklore neofascista sbagliati e utili solo ai nostri avversari”. È la risposta del presidente del Senato Ignazio La Russa a una domanda di Repubblica su quanto avvenuto nella sede di Fdi di Parma, dove il 28 ottobre scorso sono stati registrati cori fasciti. Il riferimento di La Russa è alla contestazione che aveva interessato il parlamentare Emanuele Fiano a Venezia qualche giorno fa. La Russa – nell’intervista – rivendica come il partito sia pure subito intervenuto: “Lì sono stati commissariati prima che la notizia venisse alla luce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cori fascisti nella sede fdi a parma la russa episodi di folklore e cita almirante

© Ilfattoquotidiano.it - Cori fascisti nella sede Fdi a Parma, La Russa: “Episodi di folklore”. E cita Almirante

Approfondisci con queste news

cori fascisti sede fdiFdI, cori fascisti nella sede di Parma: la Procura apre un fascicolo. Esplode la polemica, furia del Pd: "Meloni condanni". Il video - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Da affaritaliani.it

cori fascisti sede fdiCori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Lo riporta quotidiano.net

cori fascisti sede fdiCori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cori Fascisti Sede Fdi