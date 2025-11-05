Cop30 l’Europa ha un piano | nuovo taglio delle emissioni di CO? entro il 2035

L’Unione Europea si prepara alla Cop30 di Belém con un messaggio chiaro: l’ obiettivo climatico si fa ancora più ambizioso. Il Consiglio dell’Unione Europea, dopo aver coinvolto tutti i ministri dell’Ambiente comunitari, ha approvato la nuova Nationally Determined Contribution. Si tratta della strategia ufficiale che sarà trasmessa all’Onu in attuazione dell’Accordo di Parigi. Il piano prevede un taglio delle emissioni di gas serra compreso tra il 66,25% e il 72,5% entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990, con la conferma dei traguardi già fissati: -55% entro il 2030;. -90% entro il 2040;. piena neutralità climatica entro il 2050. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cop30, l’Europa ha un piano: nuovo taglio delle emissioni di CO? entro il 2035

