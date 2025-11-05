Convergiamo verso la pace fa tappa anche a Faenza
La delegazione della Cisl Romagna è stata accolta in piazza del Popolo dal sindaco Massimo Isola ed erano presenti anche Chiara Iama di Caritas, Marco Loli di Masci Faenza, Teresa Montefiori e Antonia Rivola di Masci Casola, Ettore Del Fagio di Acli, Bruno Boni di Misericordia di Casola e Nice. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
#maratonaperlapace Prosegue il cammino della staffetta “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla Cisl Emilia Romagna, che ieri toccato le città di #Gambettola e #Cesena. CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
'Convergiamo verso la pace', la staffetta della Cisl fa tappa a Forlì: "Ognuno di noi può cambiare le cose, non ci arrendiamo" - Romagna, che mercoledì mattina ha fatto sosta a Forlì, dopo le giornate che hanno toccato Rimini, Santarc ... Si legge su forlitoday.it
CISL Emilia-Romagna: la staffetta “Convergiamo verso la pace” fa tappa a Rimini - La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla CISL Emilia- Come scrive msn.com
“Convergiamo verso la pace”: la staffetta della CISL fa tappa a Rimini, tra dialogo e partecipazione - RIMINI – È partita questa mattina dalla città romagnola la prima tappa del cammino “Convergiamo verso la pace”, la grande staffetta simbolica promossa ... Segnala libertas.sm