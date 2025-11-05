Controlli intensificati per Halloween nel salernitano | sequestrati oltre 60.000 oggetti non sicuri

Salernotoday.it | 5 nov 2025

Salerno e provincia al setaccio, in occasione delle festività di Halloween: i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli contro l'abusivismo commerciale e nei settori della contraffazione dei marchi e della tutela del "Made in Italy".

