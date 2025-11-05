Controlli a Catania chiuso un ristorante del centro | trovate blatte e un topo morto

Operazione della task force coordinata dalla Polizia di Stato. Un'intensa attività di controllo condotta dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato di Catania ha portato alla chiusura di un ristorante del centro, alla scoperta di irregolarità in un chiosco e alla denuncia del proprietario di una villa per una festa di Halloween a pagamento non autorizzata. Il bilancio complessivo dell'operazione ammonta a sanzioni per oltre 40.000 euro. Verifiche nel cuore della città. I controlli si sono svolti venerdì sera nella zona centrale di Catania, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza pubblica e la regolarità delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

