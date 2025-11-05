A fine anno sono previste due importanti scadenze per i commercianti e gli artigiani alle prese con il pagamento dei contributi Inps: il 17 novembre 2025 deve essere versata la terza rata dei contributi fissi che si riferiscono all’anno in corso;. il 1° dicembre 2025, invece, deve essere versato il secondo acconto dei contributi che eccedono il minimale – in questo caso la scadenza ordinaria sarebbe stata il 30 novembre, ma essendo di domenica il tutto slitta di una giornata.. Contributi commercianti e artigiani: le rate. Nel corso dell’anno i commercianti e artigiani devono tenere a mente 4 appuntamenti per il versamento dei contributi minimi obbligatori Inps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contributi Inps commercianti e artigiani, nuova scadenza il 17 novembre