Contrasto al disagio giovanile a Napoli laboratori per 3000 | il plauso del sindaco Manfredi

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli si schiera al fianco degli adolescenti con due sfide per il contrasto al disagio giovanile che coinvolgeranno oltre tremila tra ragazze e ragazzi in sei Municipalità della città nei prossimi quattro anni. Sono laboratori, incontri con esperti, sportelli informativi e altre iniziative nell’ambito di “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità”, progetti selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie alla sinergia tra il terzo settore, le scuole, l’Università, l’Asl Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contrasto al disagio giovanile, a Napoli laboratori per 3000: il plauso del sindaco Manfredi

Contenuti che potrebbero interessarti

Avviso pubblico – Interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali (a.s. 2025/2026) Il Comune di Campofilone informa che, con DGR n.1181 del 28/07/2025 e Decreto del Dirigente Settore Contrasto al Disagio n.176 del 07/10/2025, sono stat - facebook.com Vai su Facebook

‘Piano Freddo’, riattivata dall’1 novembre 2025 la misura a contrasto del disagio in strada nei periodi più freddi dell’anno - X Vai su X

Napoli, EudAimOnia e Ali d’oro inaugurano al Maschio Angioino la panchina verde per il contrasto al disagio giovanile - Presentate oggi, 5 novembre, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli da “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Segnala ilmattino.it

Napoli con gli adolescenti, al via “Ali d’oro” e “EudAimOnia” per il contrasto al disagio giovanile: panchina verde simbolo accoglienza - Al Maschio Angioino la presentazione dei progetti selezionati dall’impresa sociale "Con i Bambini" e realizzati da un’ampia rete di realtà del terzo settore con scuole, Università e istituzioni. Scrive msn.com

Napoli con gli adolescenti, al via “Ali d’oro” e “EudAimOnia” per il contrasto al disagio giovanile - Doria, presidente Con i Bambini, rappresentato al tavolo da Francesca Serra che ha presentato gli obiettivi ... Si legge su sciscianonotizie.it