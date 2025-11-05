Contrasto al disagio giovanile a Napoli laboratori per 3000 | il plauso del sindaco Manfredi

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli si schiera al fianco degli adolescenti con due sfide per il contrasto al disagio giovanile che coinvolgeranno oltre tremila tra ragazze e ragazzi in sei Municipalità della città nei prossimi quattro anni. Sono laboratori, incontri con esperti, sportelli informativi e altre iniziative nell’ambito di “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità”, progetti selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie alla sinergia tra il terzo settore, le scuole, l’Università, l’Asl Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

