Continassa Juve | pareggiano i bianconeri con lo Sporting

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vince la Juve contro la Cremonese nel segno di Kostic e Cambiaso. Ora testa allo Sporting, con il match in programma martedì 4 novembre alle 21.00. Il programma della vigilia QUI Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: pareggiano i bianconeri con lo Sporting

Virtus Entella Juventus Under 17 2-2, i bianconeri pareggiano in pieno recupero e in dieci! Ecco come è andato il match - 2: il resoconto e la sintesi del match pareggiato dai bianconeri Un pareggio che vale quasi come una vittoria, ottenuto con il cuore, in dieci uomini e in pieno recu ... Segnala juventusnews24.com

Allenamento Juve: ritmo e intensità alla Continassa alla vigilia dello Sporting. Quella giocata di Kostic su Cambiaso… – VIDEO - Allenamento Juve, Spalletti alza i giri per lo Sporting Lisbona: alta intensità, ma nel torello è spettacolo con Kostic che beffa Cambiaso La Juventus si prepara alla prima, vera notte da dentro o fuo ... juventusnews24.com scrive

Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa – VIDEO - Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona : la rifinitura dei bianconeri alla Continassa alla vigilia del match di Champions League 2025/26 – VIDEO (Andrea Bargione inviato alla Continassa) – Giornata ... Riporta calcionews24.com