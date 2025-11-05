Conte Paganini analizza il flop europeo | Ha una idiosincrasia con gli impegni ravvicinati Poi l’appello sul futuro
Conte, i 4 punti in Champions riaccendono il dibattito. Paganini a TMW Radio spiega la difficoltà storica del tecnico con gli impegni ravvicinati. Quattro punti in quattro partite di Champions League. È questo il magro bottino del Napoli di Antonio Conte, un rendimento che non rispecchia affatto il dominio che la squadra sta imponendo in campionato. Questo andamento altalenante riaccende inevitabilmente un vecchio leitmotiv del calcio italiano: la presunta difficoltà oggettiva di Antonio Conte nelle competizioni europee. Il tecnico, un cannibale nelle competizioni nazionali, sembra faticare a replicare la sua incisività sul palcoscenico continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Costacurta: "Questo è il solito Conte" - facebook.com Vai su Facebook
Il flop elettorale del M5S mette in discussione la leadership di Conte - E nel Movimento c’è chi punta il dito contro il leader e la gestione verticistica del partito. Scrive lettera43.it